Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной в формате «86 на 86».

«Подтверждаю, что обмен по формату «86 на 86» состоялся», — заявила Москалькова в ходе посещения пункта временного размещения лиц из Донбасса и с Украины.

В настоящее время с украинской стороной проходят переговоры о возвращении 90 дальнобойщиков, которые до этого времени пребывают на Украине, пишет Pravda.Ru.

Москалькова уточнила, что моряки, находящиеся в плену, пока вынуждены остаться на территории Украины, пишет НСН.

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 марта в формате «10 на 10». Также 11 российских моряков с затонувшего у Одессы гражданского судна обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», отмечает телеканал «360».

О первом случае обмена стало известно 21 марта. Тогда, по словам Москальковой, девять попавших в плен россиян обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Омбудсмен подчеркивала, что условия содержания украинских пленных Россией строго соответствуют нормам международного права, пишет сайт aif.ru. Пленные обеспечены всем необходимым.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, напоминает сайт kp.ru. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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