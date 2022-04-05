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Корреспондент «Известий» показал работу штурмовой бригады под Северодонецком

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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 5 апреля показал работу штурмовой бригады Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Военные действуют в 7 км от города Северодонецк. В настоящее время позиции Вооруженных сил Украины находятся под огнем.

Ранее в этот день Кулага узнал у бойцов ЛНР, как те спасают гражданское население в населенном пункте Попасная. Боец с позывным «Бык» рассказал корреспонденту о том, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по один–два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.

Другой боец с позывным «Депутат» сообщил, что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы ЛНР укрепились и сдерживают украинские войска.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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