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Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче
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Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче

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Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в ходе беседы в министерстве иностранных дел республики отверг все голословные обвинения в адрес Российской Федерации и обратил внимание на очевидные подделки в австрийских СМИ насчет ситуации в Буче.

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Российский посол подвергся критике со стороны главы австрийского МИД Александера Шалленберга в понедельник, 4 апреля, за комментарий случившегося в Буче в интервью изданию Profil. Шалленберг сказал, что вновь вызывает дипломата в министерство. Также он не исключил высылки дипломатов России из Австрии.

«Со своей стороны категорично отвел все голословные обвинения в адрес действий ВС России и тем более в адрес российского руководства, на каком уровне они бы ни звучали. Указал на грубые подтасовки, фальсификации и факты видеомонтажа различных сюжетов, массово тиражируемых австрийскими массмедиа, в том числе в отношении преступной инсценировки украинской военщины в Буче под Киевом», — сообщил Любинский в своем Telegram-канале.

4 апреля глава МИД Австрии заявил о повторном вызове Люблинского.

На прошедших выходных украинская сторона принялась за распространение информации о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. ООН сообщила о намерении оценить события в Буче на основе расследования.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал срежиссированным шоу обвинения в адрес РФ по событиям в Буче.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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