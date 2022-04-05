Таксист в Москве насмерть сбил вышедшего из машины из-за ДТП коллегу

Водитель такси в Москве насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины на проезжую часть Ленинградского шоссе из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД 5 апреля.

В ведомстве отметили, что мелкое ДТП — столкновение автомобилей такси и Citroen — произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 44, сообщает телеканал «360».

«После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд. В результате произошедшего пешеход от полученных травм скончался», — пояснили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте аварии работают госавтоинспекторы и члены следственно-оперативной группы.

Ранее в этот день движение было ограничено по Кавказскому бульвару в Москве из-за аварии с участием двух автомобилей и автобуса. По предварительной информации, водителю одной из легковушек стало плохо, после чего он потерял управление транспортным средством и совершил столкновение с автобусом и с другим автомобилем.