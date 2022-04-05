Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза

Европейский союз (ЕС) запретит заход российских судов в порты Евросоюза. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти санкции станут одним из новых ограничений в новом пакете рестрикций, который в эти дни обсуждают страны-члены ЕС в Брюсселе.

Также ЕС запретит, в том числе, поставку в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму в €10 млрд, будут запрещены трансакции с четырьмя российскими банками.

Инициатором закрытия европейских портов для русских кораблей выступила Литва. Еще 2 марта министр транспорта Литвы Мариус Скуодис заявил, что обсуждает эту идею с Латвией и Польшей.

Как добавляет «Газета.Ru», компаниям РФ запретят участие в госзакупках Евросоюза, под запретом окажется любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Вводится эмбарго на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Как ранее во вторник заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, его страна готова к расширению санкций против РФ на нефть и уголь, усилить санкции против России готовы все 27 стран-членов Евросоюза.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что в запрете Европы на импорт российского угля нет никакого смысла. По его словам, страны, применившие данную меру, навредят самим себе, так как их ТЭЦ дают максимальную мощность, работая на российском угле.

4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России. По его словам, обсуждение новых санкций против РФ на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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