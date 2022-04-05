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Энергетик рассказал о причинах нефтяного кризиса в США

Энергетик Митрахович перечислил причины нефтяного кризиса в США
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Текущая конъюнктура по нефти и отказ США от поставок из России, а также невозможность договоренности Вашингтона с Венесуэлой и Ираном приводят к тому, что цены на нефть растут, а значит, повышается и стоимость бензина в Штатах. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович во вторник, 5 апреля.

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Ранее в этот же день президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли заявил, что у США возникнут серьезные проблемы, если страна не сможет эффективно пополнять нефтяные резервы, которые недавно распечатала. Чтобы решить проблемы роста цен на бензин, по его словам, в стране не хватит 1 млн баррелей в день, которые будут черпать из нефтехранилища, а цена американского топлива определяется на основе мировых цен на черное золото. Если запасы не восполнить, страна станет еще более уязвимой при взлете цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами, заключил нефтяник.

Смотря что считать нефтяным кризисом в США, рассуждает Митрахович. По его словам, это крупнейшая в мире страна по добыче нефти и черное золото в ней не закончится — просто цена будет большая, что будет возмущать население и на чем начнут играть заинтересованные игроки внутренней политики Штатов.

Эксперт полагает, что из-за роста цен на бензин увеличится стоимость перевозок и подскочит инфляция. В Соединенных Штатах рост цен сейчас и так самый высокий с 1970-х годов — в районе 7%, сказал он.

Митрахович отметил, что для американцев, у которых бензин стоит «значительно дешевле, чем в Европе» и которые привыкли всё время ездить на автомобилях, повышение цен на топливо чувствительно и может повлиять на общественные настроения, на поддержку властей.

Специалист добавил, что из-за проблем Вашингтона с Москвой понесут издержки и американские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на бензин в Штатах достигли исторического максимума и продолжают расти. Если в начале года этот вид топлива стоил около $3,3 за галлон, то сегодня — более $4,2.

В рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) США минэнерго страны объявило 1 апреля о первых двух продажах: в мае запланировано к выпуску 20 млн баррелей, с мая по июль — 70 млн баррелей, а оставшиеся 90 млн баррелей — в период с августа по октябрь 2022 года. Ведомство должно получить заявки на продажи не позднее 12 апреля и заключать контракты не позднее 21 апреля. Хранилища нефти, находящиеся в четырех соляных пещерах в штатах Техас и Луизиана, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти.

В тот же день американский лидер Джо Байден сообщил, что к инициативе по высвобождению нефти из стратегических резервов присоединились более 30 стран. По его словам, таким образом десятки стран выступили против «использования Россией энергоресурсов в качестве оружия».

Как заявлял «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, продажа нефти из стратегических резервов остается временной мерой и не решит структурную проблему недоинвестирования нефтяной добычи.

Начало РФ спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили введением новых санкций. В частности, США запретили весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. В 2021-м добыча нефти в этой латиноамериканской стране восстановилась после свободного падения и достигла 636 тыс. баррелей в сутки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Оно предполагало снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких ограничений против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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