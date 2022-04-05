Жительница ДНР рассказала, как километр ползла на коленях после подрыва на мине

Жительница Донецкой Народной Республики (ДНР), которая сейчас находится в мариупольской больнице, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Роману Польшакову, как ей удалось спастись после подрыва на мине.

Пожилая женщина отметила, что ЧП произошло в тот момент, когда она вместе с соседями ехала в автомобиле. После того как машина подорвалась на мине, знакомые бросили ее.

«Они бросили меня. Я на коленях, не знаю, километр, полтора, не знаю, сколько я шла на коленях и на руках. Потом проехала какая-то молодая семья, муж с женой. Я им говорю: «Деточки, не идите туда, мы нарвались на мину». И они развернули машину. Дай Бог им здоровья, Андрею и Ире, посадили меня в машину, привезли сюда. Если бы не они, я не знаю, что было со мной», — рассказала она.

Между тем журналистам «Известий» удалось разыскать родственников пострадавшей пенсионерки. Ей показали видеозапись, сделанную ее сыном, в которой тот пообещал организовать ее эвакуацию из Мариуполя.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики. Сейчас столкновения продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».