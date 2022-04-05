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Минтранс Подмосковья призвал водителей к аккуратности за рулем из-за непогоды

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Министерство транспорта Московской области призвало водителей быть аккуратными за рулем из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

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Так, в регионе 5 и 6 апреля прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью сохранится минусовая температура. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

«Несмотря на дневной плюс до 7 градусов, в регионе сильный ветер 6-12 м/с с порывами до 18 м/с. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень опасности», — приводит сообщение регионального Минтранса агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно внимательными, не парковать свои машины у слабо укрепленных конструкций и деревьев, соблюдать осторожность в пешеходных зонах: из-за сильного ветра пешеход может не заметить транспортное средство.

Пешеходам же посоветовали не ходить под ЛЭП и деревьями, а транспорт ожидать строго на посадочных площадках.

4 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу недели вернется в привычные для весны значения.

3 апреля Позднякова также отмечала, что в лучшую сторону погода в столице будет меняться к концу текущей недели, пишет сайт kp.ru. По словам специалиста, к выходным воздух может прогреться до +8-10 градусов, пишет Life.ru.

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