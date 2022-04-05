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Движение по Кавказскому бульвару ограничено из-за ДТП с участием автобуса

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Движение ограничено по Кавказскому бульвару столицы из-за аварии с участием двух автомобилей и автобуса. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 5 апреля.

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«Сегодня около 15:00 на Кавказском бульваре, в районе д. 29, произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса 844 маршрута», — говорится в материале.

По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, после чего он потерял управление транспортным средством и совершил столкновение с автобусом и с другим легковым автомобилем. В результате пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в городскую больницу. В автобусе пострадавших нет, передает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время движение транспорта по Кавказскому бульвару осуществляется по одной полосе из двух.

Автобусы маршрутов м89, 844, с823 и с850 двигаются по измененным маршрутам. Пассажиров призвали слушать объявления водителей, пишет РИАМО.

Ранее в этот день в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что с 28 марта по 3 апреля в столице зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Самым аварийным днем стал вторник, 29 марта.

За прошлую неделю в столице зарегистрировано 69 столкновений транспорта, пять ДТП произошло с участием велосипедистов. Четверо человек погибли, 149 получили ранения, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.

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