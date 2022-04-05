Столтенберг заявил о важности сотрудничества НАТО с Россией

НАТО придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях, которые кардинально изменились с начала 1990-х годов. Об этом 5 апреля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Наши отношения с Россией кардинально изменились. Россия отошла от основополагающего соглашения НАТО—РФ, позволявшего облегчить диалог между альянсом и Россией в 1990-х годах», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что НАТО и России не удалось прийти к тому варианту сотрудничества, к которому стремился альянс.

«В то же время нам придется продолжать взаимодействие с Россией. Россия — наш сосед, и нам также придется преодолевать трудности в отношениях», — сказал генсек НАТО.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что возобновление политического диалога между Россией и НАТО в текущих реалиях невозможно. Дипломат указал на усиление альянса на его восточном фланге и военные поставки стран-членов НАТО Украине.

19 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами.

2 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что отношения между Россией и НАТО не могут быть прежними. Исправить ситуацию могут только новые правила, а «размахивание санкционной булавой» не принесет желаемого результата.