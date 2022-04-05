МЧС предупредило о заморозках и граде в Краснодарском крае

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило об ухудшении погодных условий на территории Краснодарского края. В течение двух суток в регионе ожидаются заморозки с градом и сильным ветром.

Согласно прогнозам, до конца дня 5 апреля местами вероятен дождь, который в отдельных районах усилится к вечеру. Местами возможен ливень с грозой. Скорость порывов ветра будет достигать 23–28 м/с. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Утром 6 апреля в горных районах выпадет мокрый снег. Скорость ветра составит 12–14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2…+3 градусов, днем потеплеет до +8…+13 градусов. Также неблагоприятные условия ожидаются 7 апреля.

На Черноморском побережье в ближайшие двое суток ожидаются дожди. На участке Джубга–Магри ветер усилится до 12–17 м/с.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра до утра 6 апреля в Москве. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега.