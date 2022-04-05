Юристы посчитали сложным взыскать с Meta штраф в 2 млрд рублей

Взыскать с компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) оборотный штраф около 2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент, будет сложно, считает старший юрист Versus.Legal Алина Давлетшина. Об этом она заявила «Известиям» во вторник, 5 апреля.

«У приставов, вероятно, возникнут сложности с взысканием штрафа с Meta Platforms, Inc. У холдинга нет зарегистрированного юридического лица или представительства в России (хотя их создание предполагалось в силу требований законодательства о «приземлении иностранных IT-гигантов» с 1 января 2022 года). Неизвестно и о наличии счетов этой компании в российских банках или какого-либо имущества, которое можно было бы арестовать», — отметила специалист.

Теоретически, Россия может арестовать дебиторскую задолженность пользователей перед Meta и запретить исполнять обязательство в их пользу, но пока сложно представить, как это может быть практически реализовано с учетом количества пользователей, оплачивающих их услуги, и масштаба бизнеса в России, добавила Давлетшина.

При этом встречные действия Meta предсказать сложно, но, вероятно, компания может отключить российских пользователей от монетизации контента и возможности оплаты рекламных услуг компании, чтобы избежать принудительной оплаты штрафа за счет этих средств, считает юрист.

С ней согласен управляющий партнер адвокат адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. По его словам, исполнить решение суда в РФ можно лишь при наличии у должника активов на территории России (деньги, имущество, имущественные права). Если таких активов у компании в России нет, то и исполнение вынесенного решения объективно невозможно.

«Что в этой ситуации остается российским властям? Только использование «стратегии непрямых действий». Иными словами, ответ, скорее всего, будет «несимметричным» — создание искусственных препятствий продвижению продуктов этой компании (равно как и продуктов связанных с этой компанией или с ее фактическими владельцами юридических и физических лиц) в России с целью полного вытеснения их с российского рынка. Весь вопрос в том, насколько для компании (или указанных выше связанных с ней или с ее фактическими владельцами лиц) данные меры будут чувствительными», — объяснил Ушкалов.

Управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, в свою очередь, разъяснил, что оборотный штраф — это наиболее серьезная мера (кроме запрета на деятельность компании в России), которая может быть применена к бизнесу. Штраф составляет до 15% от оборота компании за год, предшествующий дате нарушения. В данном случае суд оценил доходы Meta (российского подразделения) в почти 40 млрд рублей. Таким образом, штраф в размере 1,99 млрд рублей — это 5% от оборота компании и ее аффилированных лиц за календарный год (могло быть и больше в три раза — это максимальный размер штрафа в России).

«Опротестовать данное решение компания может попытаться, но оно вряд ли будет пересмотрено. В России в последние годы международные компании, которые считают, что российские законы не для них, регулярно получают подобные штрафы. Законодательство России одинаково для всех, это должны понимать и крупнейшие мировые корпорации, которые давно упрямо игнорировали требования властей РФ», — заключил Самойленко.

Ранее 5 апреля стало известно, что приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф около 2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент. В отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 990 985 000 рублей.

Таганский суд Москвы 15 февраля этого года признал законным назначение компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, штрафа в размере около 2 млрд рублей. Решение принято также за отказ компании удалять запрещенную информацию. Зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» отметила, что введение оборотных штрафов в отношении зарубежных IT-гигантов стало вынужденной мерой со стороны России.

1 апреля сообщалось, что в отношении компании Meta зарегистрирован новый протокол об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной в России информации. Речь идет о неудалении в соцсетях информации, связанной с оскорблением российской власти, а также государственной символики.

Ранее Тверской суд Москвы 21 марта принял решение о немедленном запрете деятельности Meta в России в связи с экстремистской деятельностью. Эта мера последовала после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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