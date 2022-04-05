Почти 1,7 тыс. жителей Якутии получили уличные травмы за месяц

Почти 3,3 тыс. человек обратились в травмпункт республиканской больницы № 2 в Якутске с начала марта. Порядка 1,7 тыс. горожан сообщили о получении уличных травм.

Медики отмечают, что с наступлением весны количество уличных травм увеличивается в два-три раза. Наиболее часто якутяне страдают при появлении гололедицы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты уточнили, что в травпункт обратились 24 человека после ДТП. Еще 208 человек получили травмы в развлекательных местах.

Врачи рекомендуют жителям Якутии быть аккуратными на улицах, обходить скользкие места, а также использовать обувь на резиновой подошве.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Якутии увеличилось число пожаров в жилом секторе. Чаще всего причиной горения становятся нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем. В результате возгораний погибло больше 20 человек.