Ветераны Подмосковья автоматически получат выплаты к 9 Мая

В Московской области ветераны Великой Отечественной войны автоматически получат региональную выплату ко Дню Победы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ведомстве уточнили, что для получения выплаты ветеранам не потребуется писать заявления: деньги поступят на счет в начале месяца.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, ветераны получат региональную выплату в размере от 15 до 25 тыс. рублей накануне 77-й годовщины Победы, отмечает телеканал «360».

Она уточнила, что участникам и инвалидам войны перечислят по 25 тыс. рублей. По 15 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Аналогичную сумму перечислят бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, пишет REGNUM.

В настоящее время в регионе проживают более 38 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, уточняет РИАМО.

Ранее в этот день в Кремле рассказали о порядке празднования Дня Победы. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года.