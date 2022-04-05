Девять аварийных очагов ликвидируют на дорогах Уссурийска

Девять мест концентрации ДТП планируют ликвидировать в Уссурийске в 2022 году. На эти цели власти потратят свыше 5 млн рублей.

Согласно контракту, размещенному на портале госзакупок, подрядчикам предстоит обновить дорожную разметку, установить «лежачие полицейские», перила и новые дорожные знаки. Об этом пишет ИА UssurMedia. Кроме того, потребуется устройство пешеходных переходов, совмещенных с искусственной неровностью дороги.

В документации указано, что аварийно опасные участки расположены на улице Горького в границах между Октябрьской и Плеханова, на улице Воровского в районе пересечения с Вострецова, на перекрестках улицы Комсомольской с улицами Волочаевской, Ленинградской и Первомайской, перекрестке улиц Горького и Ермакова, в районе школы № 25, на пересечении улиц Фрунзе и Дзержинского и в районе нового ГУМа.

Победитель аукциона будет определен 8 апреля. Работы по устранению мест концентрации ДТП входят в муниципальную программу «Уссурийские дороги».