Президент НАНГС заявил о невозможности для Европы заменить газ из России

Антироссийские санкции не имеют смысла, так как специальная операция Москвы в Донбассе все равно продолжается, несмотря на весь исторический объем введенных Западом ограничений. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков во вторник, 5 апреля.

Ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт газа из России. По ее словам, введение эмбарго на его поставки не остановят спецоперацию России в Донбассе, а лишь «повысит цену продолжению конфликта».

«Отдельно важно отметить заявление Бербок о том, что если бы эмбарго на газ привело к остановке кризиса на Украине, то они (ФРГ. — Ред.) бы немедленно ввели эмбарго. Придерживаясь этой логики, не имеют смысла и любые другие уже введенные или планируемые ограничения в адрес России, так как специальная военная операция РФ продолжается в полном объеме несмотря на весь исторический объем введенных против нас санкций, и все ее задачи будут в любом случае выполнены. Можно сделать вывод, что коллективный Запад в принципе заинтересован только в нанесении максимального социально-экономического ущерба России во всех сферах для сдерживания ее развития, которые не нанесут ему обратный непоправимый ущерб, ведя по факту экономическую войну против нас, где Украина лишь формальная причина», — сказал Хайков.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления политиков, Европа «практически гарантированно» не откажется от поставок российского газа и не введет на него эмбарго, поскольку регион в ближайшие как минимум лет 10 физически не сможет заменить голубое топливо из России. Их текущие поставщики газа в Европу уже работают на полную мощность, добавил он. Так, в 2021 году РФ поставила в Европу 185 млрд кубометров газа, Германия увеличила закупки на 10% по сравнению с 2020 годом, Италия — на 20%. Россия обеспечивает около 40% всего потребления газа в Евросоюзе, а крупнейшей экономике ЕС, ФРГ, — около 50%.

По его словам, глава норвежского Equinor, крупнейшего поставщика газа в Европу после России, еще в феврале заявлял, что существующие поставщики газа в Европу работают на полную мощность. Катар также заявлял, что не сможет помочь ЕС, так как все мощности страны уже распределены под долгосрочные контракты в Азию, а если возможность и появится, то только через такие же долгосрочные контракты, что противоречит с европейской политикой по уходу от долгосрочных контрактов и переходу на возобновляемые источники энергии, напомнил президент НАНГС.

Он добавил, что США пообещали Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), но нет гарантий по поставке, к тому же, даже это менее 10% от российских объемов. Даже если поставщики СПГ согласятся перенаправлять свой газ из Азии в Европу, она физически не сможет принять его из-за нехватки регазификационных терминалов, констатировал он. Имеющиеся терминалы уже работают на пределе, а строительство новых займет 7–10 лет. Но даже от них невозможно перенаправить газ в необходимом объеме в другие страны из-за отсутствия требуемых газопроводных мощностей между государствами, рассказал специалист. Он отметил, что сейчас запасы газа в хранилищах ЕС находятся на исторических минимумах.

Еще одним фактором невозможности введения эмбарго на поставки газа из России является дороговизна замены российского газа, тем более с помощью СПГ. Дело в том, что голубое топливо из других источников идет по «близким к спотовым ценам», которые дороже российского по долгосрочным контрактам в несколько раз, указал специалист.

«Это шок европейской экономике, еще не оправившейся от пандемии и уже страдающей от антироссийских санкций, и делает европейскую промышленность неконкурентоспособной. Кроме того, вряд ли инвесторы будут вкладываться в строительство СПГ-терминалов, в то время как уже есть «Северный поток — 2», ведь после окончания спецоперации Москвы в Донбассе все равно будет возобновляться экономическое сотрудничество между Европой и Россией, таким образом альтернативные проекты вряд ли успеют окупиться», — полагает Хайков.

Если бы Европа сейчас ввела эмбарго на российский газ, то большинство крупнейших промышленных предприятий ЕС остановились бы, стоимость газа выросла бы еще в несколько раз, но его бы все равно не хватало, начались бы отключения отопления, перебои с электричеством, кратный рост расходов на ЖКХ, ускоренный рост инфляции, считает эксперт.

«Поэтому никто не даст запретить импорт углеводородов из России, если только не ставит перед собой задачу ослабить и уничтожить Евросоюз. Европа и дальше будет покупать российский газ, причем теперь уже за рубли», — заключил председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости этих республик.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов. Так, 8 марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Страны ЕС в свою очередь начали обсуждать возможности отказа от поставок угля, нефти и газа из России.

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