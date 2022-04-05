Пляжный комплекс с бассейнами откроют на острове Татышев в Красноярске

Летом 2022 года на острове Татышев в Красноярске откроется пляжно-развлекательный комплекс. На территории разместятся три бассейна с подогревом.

Проект реализуется за счет инвестора. На текущий момент рабочие провели коммуникации. В комплексе расположатся два фуд-корта, детская площадка, раздевалки и зона пляжного отдыха более чем на 1 тыс. шезлонгов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Глава Красноярска Сергей Еремин уточнил, что площадь комплекса составит 1,5 га. Она вместит детский, средний и большой (длиной 25 м) бассейны.

Кроме того, ближе к вантовому мосту откроется детская площадка «Маленький Татышев». На острове в миниатюре площадью 1 га разместят игровые и познавательные локации.

Ранее сообщалось, что на острове планируют благоустроить берег озера Любовь. На водоеме появится галечный пляж с шезлонгами.