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Проживающая в Токио россиянка рассказала о странном отношении японцев к дружбе

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Россиянка Елена, переехавшая в Японию, рассказала о странностях общения с местными жителями, а также удивилась их представлениям о дружбе. О своем опыте она рассказала во вторник, 5 апреля.

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Девушка живет в Токио уже три года, учится в университете и свободно владеет японским языком. По ее словам, завести дружбу с японцами оказалось не так просто. Необычнее всего для Елены оказалось то, что у местных жителей понятия о дружбе совсем не такие, как у россиян. Общаясь с близким знакомым, японцы в первую очередь стараются не обидеть его и не доставить дискомфорта. В первые месяцы россиянке казалось странным отсутствие разговоров на острые темы с друзьями.

Она рассказала, что поначалу я невольно разочаровывалась и, слыша очередную общую фразу о погоде, думала, что неужели ради этого учила столько слов. «Сейчас я воспринимаю подобные обращения к себе как свидетельство симпатии, признание меня как члена коллектива», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

Елена отметила, что для японского общества традиционные российские посиделки на кухне с разговорами о политике или личных проблемах практически неприемлемы, но если люди не откровенничают друг с другом, это не значит, что у них плохие отношения.

Ранее, 3 апреля, в МВД России рассказали, что количество иностранных граждан, которые получили российское гражданство за первые два месяца 2022 года, сократилось на 15 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

При этом число участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, увеличилось на 680 человек, сообщается на сайте kp.ru. В первые два месяца 2021 года показатель составил 8616, а за два месяца текущего года — 9293.

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