Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского после согласования документа

Москва не отрицает возможность встречи президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако для этого требуется согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.

«Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — подчеркнул Песков.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может и не состояться. Ранее Киев неоднократно отмечал желание провесит встречу на высшем уровне. В Москве же указывали, что для этого необходимо создать основу.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины.

В тот же день Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

30 марта Песков отметил, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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