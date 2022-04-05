Дамбу построят на Солдатском озере в Уссурийске для защиты от наводнений

В 2023 году в Уссурийске планируют построить защитную дамбу на Солдатском озере. Стоимость работ превысит 1,1 млрд рублей.

Проект будущей дамбы уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Администрация Уссурийска корректирует проект с целью выделения отдельных этапов строительства, пишет ИА UssurMedia. Помимо дамбы рабочим предстоит возвести объекты регулирования поверхностного стока с очистными сооружениями.

Власти города намерены заявить объект для софинансирования из средств федерального бюджета.

В 2021 году уже был проведен ремонт дамбы в районе улицы Ивасика для защиты жилых улиц от подтоплений. Тогда рабочие провели отсыпку объекта до отметки 13,5 м.

В конце марта в Хабаровском крае завершили работы по защите национального села Уська-Орочская от ежегодных подтоплений. Специалисты расчистили и углубили русла двух рек.