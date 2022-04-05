Два рыбака погибли при пожаре в палатке в Красноярском крае

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух рыбаков в Красноярском крае. Тела мужчин с признаками воздействия огня обнаружили в палатке в районе Красноярского водохранилища.

По данным правоохранительных органов, двое жителей города Шарыпово 31 и 32 лет приехали на рыбалку в район деревни Щетинкино. Для ночлега они установили палатку, в которой разместили катализаторный обогреватель с подачей газа из газового баллона. В ночное время в палатке произошел пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплового оборудования. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Тела мужчин были обнаружены на следующее утро охотинспекторами во время обхода территории водохранилища. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти мужчин.