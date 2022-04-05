Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Политика
Госдума одобрила в первом чтении внесенный Путиным законопроект о гражданстве РФ
Мир
Белоруссия и Россия с апреля переходят на расчеты за газ в рублях
Экономика
Правительство подготовило еще порядка 20 инициатив для поддержки экономики
Мир
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86
Общество
Каждый пятый россиянин выразил желание сменить работу
Экономика
В Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка
Мир
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Испании
Туризм
В ЮАР ожидают роста туристического потока из России
Экономика
«Ашан» опроверг информацию о прекращении работы в России
Мир
Посольство РФ в Дании назвало необоснованной высылку российских дипломатов

Два рыбака погибли при пожаре в палатке в Красноярском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух рыбаков в Красноярском крае. Тела мужчин с признаками воздействия огня обнаружили в палатке в районе Красноярского водохранилища.

По данным правоохранительных органов, двое жителей города Шарыпово 31 и 32 лет приехали на рыбалку в район деревни Щетинкино. Для ночлега они установили палатку, в которой разместили катализаторный обогреватель с подачей газа из газового баллона. В ночное время в палатке произошел пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплового оборудования. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Тела мужчин были обнаружены на следующее утро охотинспекторами во время обхода территории водохранилища. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти мужчин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022