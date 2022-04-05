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В ГД оценили призыв Зеленского к Орбану выбирать между Россией и остальным миром

Депутат Чепа: многие страны понимают плюсы дружеских отношений с РФ, но молчат об этом
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 5 апреля, прокомментировал «Известиям» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать между Россией и остальным миром.

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Парламентарий отметил, что замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд последний месяц разъезжает по странам, которые не настроены против России, и предлагает им различные преференции либо, наоборот, угрожает в попытке заставить их отвернуться от Москвы.

«Но многие страны прекрасно понимают, что двусторонние отношения, которые выстроены на взаимовыгодных условиях, где отсутствует давление, где отсутствуют всевозможный шантаж и угрозы, приветствуются. И многие это понимают. Но просто боятся говорить об этом. Венгерское руководство говорит об этом открыто», — подчеркнул он.

Свое заявление Зеленский сделал ранее в этот день в интервью украинским телеканалам. Глава государства отметил, что пробовал установить отношения с Орбаном, но это не удалось.

25 марта Зеленский огласил два требования украинцев к Венгрии: разрешить поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто тогда ответил, что правительство страны на это не пойдет, так как не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа.

3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Орбану, который у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

Орбан отметил, что оппозиция хочет вмешательства страны в ситуацию на Украине, но правящая партия страны «Фидес» в случае победы не допустит такого развития событий, так как это было бы трагично для Венгрии.

По данным национального избиркома, коалиция Орбана одержала уверенную победу. После выборов премьер причислил президента Украины к противникам «Фидес».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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