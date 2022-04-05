Госдума одобрила в первом чтении внесенный Путиным законопроект о гражданстве РФ

Госдума 5 апреля приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

Кроме того, проект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при рассмотрении их на получение гражданства РФ, а также расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено его лишение.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении права оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива касается тех иностранных специалистов, которых работают в России не менее двух лет, отчисляют все необходимые налоговые вычеты в адрес РФ и уже обладают видом на жительство.

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

В ведомстве пояснили, что, согласно базовому проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», предусмотрена передача полномочий по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ в МВД и его территориальные органы. Планируется, что министерство будет нести ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.