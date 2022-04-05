Белоруссия и Россия с апреля переходят на расчеты за газ в рублях

Белоруссия с апреля начнет платить России за газ в российских рублях. Соответствующие документы уже подписали министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает правительство республики.

«Цена на поставляемый природный газ стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением. С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ», — сообщает правительство Белоруссии в своем Telegram-канале.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. В последний день месяца Путин подписал соответствующий указ. Однако ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Впрочем, например, 3 апреля власти Словакии заявили, что страна будет оплачивать энергоресурсы рублями. По словам министра экономики страны Рихарда Сулика, Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. При этом он подчеркнул, что выступает за диверсификацию газовых поставок, однако для этого потребуется несколько лет.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Он подчеркнул, что данная мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», а призвана обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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