Несанкционированную свалку ликвидировали в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Свалка располагалась во дворе дома на улице Суворова в Кировском районе города. Проверка зафиксировала на территории скопление бытовых и строительных отходов.

«Прокуратура потребовала от управляющей компании убрать весь мусор. После этого территорию привели в нормальное состояние», — цитирует сообщение ведомства RostovGazeta.

Материалы проверки переданы в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности по ст. 5.1 областного закона «Об административных правонарушениях».