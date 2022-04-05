МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Испании

На высылку Испанией российских дипломатов последует соответствующая реакция. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот день глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес сообщил о высылке из королевства около 25 российских дипломатов. По его словам, они якобы угрожают национальной безопасности страны. Россиянам дадут несколько дней на то, чтобы покинуть страну.

Ранее во вторник Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Также Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в украинской Буче.

4 апреля посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отметил французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается РФ «наказать политически». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложнят общение стран и неминуемо приведет к ответным действиям России, сказал он.

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