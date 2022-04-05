В ЮАР ожидают роста туристического потока из России

Власти Южно-Африканской Республики ожидают увеличения числа туристов из России после отмены правительством РФ ограничений на полеты в Африку, сообщает ТАСС.

«Мы рады видеть россиян, которые хотят познакомиться с уникальной природой ЮАР. Южная Африка предоставляет невероятные возможности для активного и познавательного отдыха», — рассказали 5 апреля в администрации Национального парка Крюгера, который является старейшим заповедником страны.

Несмотря на то что между РФ и ЮАР нет прямого воздушного сообщения, со снятием ограничений могут быть возобновлены чартерные рейсы. В стране с 4 апреля сняли режим национального бедствия, который был ранее введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионах и городах больше не действуют коронавирусные ограничения, но до 4 мая сохраняется требование о ношении масок в общественных местах.

В то же время въезжающие в страну туристы должны представить на границе сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 или действующий ПЦР-тест. При отсутствии таких документов путешественники должны пройти на месте ПЦР-тест. Если он покажет положительный результат, то прибывающий обязан в течение 10 дней находиться в изоляции.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что РФ с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. В том числе будут открыты рейсы по направлениям в Аргентину, Индию, Китай и другие дружественные государства.

11 марта Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.