Прямой эфир
Мир
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном
Интернет
Приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф в 2 млрд рублей
Общество
В отношении Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков
Мир
В Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов
Мир
Американский эксперт спрогнозировал нефтяной кризис в США
Политика
Матвиенко назвала провокацией ситуацию в Буче
Мир
В Китае удивились скупающим дрова немцам из-за подорожавшего газа
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту убийства ВСУ российских военнопленных
Мир
Турецкое судно загорелось в порту Мариуполя
Мир
Посол РФ в Париже выразил протест из-за высылки российских дипломатов
Политика
В ГД увидели двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах

В ЮАР ожидают роста туристического потока из России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Южно-Африканской Республики ожидают увеличения числа туристов из России после отмены правительством РФ ограничений на полеты в Африку, сообщает ТАСС.

Флот так: как авиакомпании РФ смогут работать в условиях санкций
Придется отдать часть самолетов, но это не помешает сохранить транспортную доступность регионов России

«Мы рады видеть россиян, которые хотят познакомиться с уникальной природой ЮАР. Южная Африка предоставляет невероятные возможности для активного и познавательного отдыха», — рассказали 5 апреля в администрации Национального парка Крюгера, который является старейшим заповедником страны.

Несмотря на то что между РФ и ЮАР нет прямого воздушного сообщения, со снятием ограничений могут быть возобновлены чартерные рейсы. В стране с 4 апреля сняли режим национального бедствия, который был ранее введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионах и городах больше не действуют коронавирусные ограничения, но до 4 мая сохраняется требование о ношении масок в общественных местах.

В то же время въезжающие в страну туристы должны представить на границе сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 или действующий ПЦР-тест. При отсутствии таких документов путешественники должны пройти на месте ПЦР-тест. Если он покажет положительный результат, то прибывающий обязан в течение 10 дней находиться в изоляции.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что РФ с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. В том числе будут открыты рейсы по направлениям в Аргентину, Индию, Китай и другие дружественные государства.

11 марта Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022