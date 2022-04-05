Сезон охоты на водоплавающих птиц откроют в Амурской области 16 апреля

Сезон охоты на водоплавающих птиц начнется в Амурской области 16 апреля. Точные сроки отстрела дичи меняются в зависимости от района.

Первыми сезон охоты откроют южные районы Приамурья. В течение десяти календарных дней охотникам разрешено отстреливать гусей, пишет ИА PriamurMedia. С 23 апреля охота на селезней и гусей открывается в центральной части Амурской области. Речь идет о Магдагачинском, Мазанском, Серышевском, Свободненском и Шимановском районах. Охота также продлится 10 дней.

С 1 по 10 мая разрешена охота на пернатую дичь на севере Приамурья — в Зейском, Селемджинском, Сковородинском районах и Тындинском муниципальном округе. Охотники могут добыть глухарей.

Кроме того, с 21 марта в Амурской области началась охота на медведей. Отстрел животных разрешен до 31 мая. Заявки на охоту в общедоступных угодьях можно направлять в региональное управление по охране животного мира.