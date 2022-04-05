Прямой эфир
Мир
ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном
Интернет
Приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф в 2 млрд рублей
Общество
В отношении Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков
Мир
В Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов
Мир
Американский эксперт спрогнозировал нефтяной кризис в США
Политика
Матвиенко назвала провокацией ситуацию в Буче
Мир
В Китае удивились скупающим дрова немцам из-за подорожавшего газа
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту убийства ВСУ российских военнопленных
Мир
Турецкое судно загорелось в порту Мариуполя
Мир
Посол РФ в Париже выразил протест из-за высылки российских дипломатов
Политика
В ГД увидели двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах

Сезон охоты на водоплавающих птиц откроют в Амурской области 16 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сезон охоты на водоплавающих птиц начнется в Амурской области 16 апреля. Точные сроки отстрела дичи меняются в зависимости от района.

Первыми сезон охоты откроют южные районы Приамурья. В течение десяти календарных дней охотникам разрешено отстреливать гусей, пишет ИА PriamurMedia. С 23 апреля охота на селезней и гусей открывается в центральной части Амурской области. Речь идет о Магдагачинском, Мазанском, Серышевском, Свободненском и Шимановском районах. Охота также продлится 10 дней.

С 1 по 10 мая разрешена охота на пернатую дичь на севере Приамурья — в Зейском, Селемджинском, Сковородинском районах и Тындинском муниципальном округе. Охотники могут добыть глухарей.

Кроме того, с 21 марта в Амурской области началась охота на медведей. Отстрел животных разрешен до 31 мая. Заявки на охоту в общедоступных угодьях можно направлять в региональное управление по охране животного мира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022