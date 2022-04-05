Подготовка фонтанов к летнему сезону началась во Владивостоке

Во Владивостоке стартовали работы по подготовке городских фонтанов к летнему сезону. Расконвервация объектов благоустройства завершится к 1 мая.

Работы выполняют специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». Они снимают защитные конструкции с фонтанов, проводят очистку чаш, а также устанавливают технологическое и световое оборудование. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Также потребуются тестовые пуски фонтанов перед началом сезона.

Расконсервация стартовала со светодиодных фонтанов на улице Адмирала Фокина. Кроме того, ведется подготовка светомузыкального фонтана на набережной Спортивной гавани. Там рабочим необходимо заменить 30 из 215 прожекторов. Внутреннюю часть фонтана покрасят в синий цвет в июне.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге началась реконструкция фонтана в сквере на Английском проспекте, который был построен в 2003 году. Объект введут в эксплуатацию к концу мая.