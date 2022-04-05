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Эксперт не увидел проблемы для России при отказе ЕС от экспорта водки

Эксперт Дробиз не увидел проблемы для России при отмене ЕС экспорта на водку
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Если Евросоюз (ЕС) запретит импорт российской водки, Россия не столкнется с серьезными трудностями. Об этом рассказал «Известиям» во вторник, 5 апреля, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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«РФ вывозит около 7% от внутреннего производства, то есть страна экспортирует 61,4 млн л», — заявил эксперт со ссылкой на фактуру Федеральной таможенной службы (ФТС) за 2021 год.

Дробиз подчеркнул, что хоть 50% от этого числа и поставляется в европейские страны и Соединенные Штаты Америки, эту долю не так затруднительно будет перенаправить в Китай. На первом месте по импорту российской водки находится Казахстан, затем идет Великобритания, а замыкает тройку Германия.

Из алкогольной продукции, по словам эксперта, больше всего Россия экспортирует пиво — около 300 млн л в год.

Ранее в этот же день в агентстве Reuters сообщили о том, что ЕС намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку. Кроме того, ограничения могут распространиться на экспорт в РФ полупроводников и различного оборудования.

31 марта глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что государство ввело пошлины в 35% на все товары, импортируемые в страну из России и Белоруссии. До этого, 20 марта, правительство Австралии заявило, что вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ.

После, 1 апреля, Министерство сельского хозяйства России ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа вводится квота в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла. Отмечается, что данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России.

В отношении России вводятся ограничения на фоне специальной операции по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля.

В Донбассе в середине февраля обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля объявил о проведении спецоперации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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