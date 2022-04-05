Убившему школьницу нижегородцу 24 года колонии заменили на пожизненное

Мужчине, который надругался над 12-летней школьницей, а затем убил ее, 24 года колонии заменили на пожизненный срок. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

«Указанный приговор обжалован прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным. В апелляционном представлении надзорного органа был поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы. Согласившись с позицией прокуратуры, суд апелляционной инстанции приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

В суде первой инстанции установили, что трагедия произошла в лесополосе поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области. Уже имевший судимость мужчина набросился на возвращавшуюся из школы девочку, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, а после всего нанес ножевые ранения. Ребенок скончался.

Убийца попал на камеры видеонаблюдения. Он ехал на велосипеде в камуфляжной форме.

14 мая прошлого года подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области задержали.