Отопительный сезон планируют завершить на этой неделе в Камышине

В городе Камышин Волгоградской области уже на этой неделе планируют отключить отопление. Об этом сообщает администрация городского округа.

Накануне власти издали распоряжение, в котором рекомендовано завершить отопительный сезон с 7 апреля. Чиновники считают, что для этого температура наружного воздуха повысилась достаточно.

Организациям, ответственным за отопление, рекомендовано обеспечить устойчивое горячее водоснабжение потребителей, а также приступить к подготовке к следующему отопительному сезону, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 5 апреля, воздух в Камышине максимально прогреется до +8 градусов. В среду ожидается не выше +11. Однако 7 апреля в городе потеплеет до +15 градусов. В ночное время температура останется в пределах 5–6 градусов тепла.