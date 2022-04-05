Первые медведи вышли из спячки в Ленинградской области

Свежие следы бурого медведя обнаружили в Волосовском районе. О выходе животных из зимней спячки в социальных сетях сообщил биолог Павел Глазков.

По размеру лапы специалист предполагает, что речь идет о взрослом самце. Биолог уточнил, что обычно мужские особы просыпаются на полмесяца-месяц раньше самок. Об этом сообщает телеканал «78».

В норме медведи могут около месяца обходиться без еды после пробуждения благодаря жировому запасу.

В конце марта все медведи проснулись в карантинном центре диких животных «Велес». Кроме того, специалисты сообщили о выходе из спячки ежиков в Петербурге.

В начале апреля следы медведей были замечены в Томской области. Кроме того, в районе села Чернильщиково в Томском районе местные жители увидели медведицу с медвежатами. Предполагается, что животных разбудил шум от лесозаготовительных работ.