Увеличение площади усыхания лесов прогнозируют в Коми

В Республике Коми в 2022 году ожидается увеличение площади усыхания лесов. Об этом говорится в обзоре санитарного и лесопатологического состояния лесов республики за прошлый год, который обнародовал Центр защиты леса Коми.

По данным на конец 2021 года, общая площадь частично расстроенных, усыхающих и погибших насаждений составила 861 тыс. га. По сравнению с началом года показатель сократился в 1,2 раза, уточняет ИА «Комиинформ».

В 2022 году увеличение площади усыхания ожидается из-за лесных пожаров, а также за счет обследования ранее пропущенных участков леса, на которых действовал огонь. Между тем эксперты полагают, что в текущем году лесопатологическая ситуация в Коми будет относительно стабильной.

По словам специалистов, усыхание лесов чаще всего происходит в результате неблагоприятной погоды и почвенно-климатических факторов (88,7% от общей площади поврежденных древостоев). Вторым по значимости фактором являются лесные пожары (9,8%), третьим — болезни леса (1,2%). И последними значатся непатогенные и антропогенные факторы (0,3%).