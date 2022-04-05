МЧС предупредило москвичей о ветре до 18 м/с до утра 6 апреля

В столице до утра среды, 6 апреля, ожидаются дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Москве сообщила во вторник, 5 апреля.

«С 15:00 5 апреля до 9:00 6 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям избегать опасных маневров на дорогах, парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители Москвы во второй половине апреля смогут снять плащи и куртки, морозов уже не прогнозируется, передает НСН.

Также метеоролог добавил, что сильных снегопадов в столице этой весной больше не ожидается.

4 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной.

Метеоролог добавил, что 5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от 1 до 6 градусов тепла. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.