В РАН оценили вероятность формирования новых планет в Солнечной системе

Формирование новых планет в Солнечной системе сейчас невозможно, заявил во вторник, 5 апреля, «Известиям» сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников.

Днем ранее пресс-служба Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) сообщила, что ученые впервые получили снимки формирующейся в созвездии Возничего планеты, похожей по размерам на Юпитер и расположенной на большом расстоянии от звезды. Ее открытие подтвердило альтернативную теорию роста крупных планет.

Светило окружено газопылевым диском, за которым японские астрономы и их зарубежные коллеги наблюдают с 2004 года. Два десятилетия наблюдений за AB Возничего позволили астрономам детально отследить то, как движется газ внутри протопланетного диска, а также обнаружить три крупных объекта внутри него.

Один из них представляет собой формирующуюся планету, которая превосходит Юпитер по массе примерно в восемь-девять раз.

Как отметил Масленников, японские ученые подтвердили тот факт, что наблюдаемый на большом расстоянии объект является планетой.

«Такое открытие значительно потому, что планета находится далеко от материнской звезды. Обычно конденсация материи из уплотнений в диске не происходит на таких расстояниях (традиционный путь формирования планет). Зато на таких расстояниях большие планеты могут образовываться «нетрадиционным» образом, вследствие так называемой потоковой гравитационной неустойчивости», — подчеркнул он.

Говорить о вероятности формирования новых планет в Солнечной системе сейчас невозможно, так как планетная система старая и ее первоначальный газопылевой диск давно исчез, частично образовав планеты, частично рассеявшись, указал специалист.

«Но механизм, в пользу которого говорят вышеупомянутые наблюдения, допускает образование гигантских планет на больших расстояниях от материнской звезды, что косвенно подтверждает возможность существования еще не открытых больших транснептуновых планет. Однако найти такую планету, даже если она есть, будет очень сложно. Я бы сравнил это с поиском песчинки на пляже», — заключил Масленников.

В начале 2021 года астрономы обнаружили систему из шести экзопланет, которые вращаются вокруг звезды с определенным орбитальным резонансом. Такой закономерности нет ни в одной из известных планетных систем, поэтому находку сочли уникальной.

Совершить открытие астрономам удалось с помощью комбинации мощных телескопов. Сначала ученые нашли три планеты, а потом увидели и оставшиеся. Необычным исследователям показалось то, что все планеты движутся по орбитам в согласованном ритме, то есть находятся в резонансе. Известно, что самая быстрая планета системы совершает оборот вокруг своей оси около двух дней, а самая медленная — примерно в 10 раз дольше.