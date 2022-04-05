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Песков заявил об осторожном переходе к рублям в международных расчетах

Песков: переход к международным расчетам в рублях идет поэтапно и осторожно
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Переход к международным расчетам в рублях идет поэтапно и осторожно, здесь нет места для резких движений. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь никто, собственно, и не торопится. Это очень поэтапное и очень осторожное движение с учетом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — заявил он.

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Песков подчеркнул, что в этом вопросе нет места для резких движений. По его словам, это должна быть абсолютно продуманная, планомерная и тщательно выверенная работа.

«Разумеется, ко всем мнениям экономистов прислушиваются в основном не в Кремле, а в правительстве», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

3 апреля представитель Кремля отмечал, что решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Он подчеркнул, что данная мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», а призвана обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По словам российского лидера, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. Президент добавил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Соответствующее решение российский лидер принял на фоне санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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