Нижегородскому подростку вынесли приговор за избиение соседа до смерти

В Володарском районе Нижегородской области суд вынес приговор 17-летнему подростку, который незаконно проник в квартиру к соседу и избил его до смерти. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что вечером 25 сентября 2021 года в поселке Смолино подсудимый вместе со своим 13-летним другом незаконно проник в квартиру 62-летнего соседа. Между ними произошла ссора, в ходе которой подростки избили мужчину.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу. 27 сентября он скончался от полученных телесных повреждений, пишет ИА «НьюсНН».

Суд признал 17-летнего молодого человека виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что свою вину несовершеннолетний признал.

13-летний подросток, являющийся вторым фигурантом дела, не подлежит привлечению к ответственности из-за возраста.