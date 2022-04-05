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Семилетний ребенок пропал в Курганской области

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В Звериноголовском районе Курганской области 4 апреля пропал семилетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление МЧС России во вторник, 5 апреля.

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В поисках участвуют спасатели, следователи, полиция, волонтеры, пожарные и беспилотники — всего более 80 человек и четыре единицы техники. Уже обследовано свыше 20 улиц села Звериноголовское и берег реки Тобол на протяжении 2 км. Планируется проведение водолазных работ.

По данным управления Следственного комитета РФ по области, мальчик ушел из дома в понедельник вечером на прогулку и не вернулся. Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщили его родители. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

«Следователи выясняют все обстоятельства, опрашивают родственников и знакомых, на место происшествия выехали следователи-криминалисты», — уточнили в ведомстве.

В Севастополе 16 марта возбудили уголовное дело в отношении матери восьмилетней девочки, которая пропала в декабре 2021 года. Ребенок был найден, правоохранительные органы зафиксировали неудовлетворительную обстановку в семье.

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