Две новые дороги построят в Мытищах в 2023 году

Транспортную доступность улучшат для 40 тыс. жителей Мытищ в Московской области в 2023 году. В муниципалитете введут в эксплуатацию две новые дороги.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ведется строительство дороги Осташковское шоссе – д. Ульянково в микрорайоне Пироговский. Ее протяженность составит 3,3 км. Дорога шириной от двух до четырех полос пройдет вдоль границ жилой застройки. Перспективная пропускная способность дороги составляет более 12 тыс. автомобилей в сутки. Проект предусматривает строительство мостового перехода через реку Клязьму протяженностью около 106 м, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вдоль проезжей части будут оборудованы тротуары и велосипедные дорожки. Строительство завершится в III квартале 2023 года.

В округах Мытищи и Пушкино также строится Мытищинская хорда (Виноградово–Болтино–Тарасовка). Четырехполосная дорога снизит нагрузку на Осташковское шоссе, а также обеспечит прямую связь Дмитровского и Ярославского шоссе. Ее строительство завершится в IV квартале 2023 года.