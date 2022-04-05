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Порядка 175 млн рублей выделят на развитие сел Брянской области

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В Брянской области продолжается реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. В этом году ее финансирование составит порядка 175 млн рублей.

Основная часть денег пойдет на завершение строительства школы–детского сада в Журиничах. Остальные средства направят на оборудование детских площадок и ремонт дорог.

NASHBRYANSK.RU уточняет, что в 2021 году в рамках госпрограммы удалось благоустроить три детских площадки в Почепском районе и одну в Новозыбковском. А в Дубровском районе восстановили памятник летчикам.

Программа также предусматривает средства на возмещение расходов сельским предприятиям, на оплату студентам-практикантам.

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