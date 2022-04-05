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В Крыму оценили попадающее под национализацию имущество украинских политиков

В Крыму оценили попадающее под национализацию имущество украинских политиков в миллиарды рублей
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Находящееся в Крыму имущество украинских политиков и олигархов, которое могут национализировать, оценивается в миллиарды рублей. Об этом 5 апреля сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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«У нас всё тайное становится явным», — сказал он журналистам.

По словам Константинова, активы, которые могут быть национализированы, «очень серьезные».

Депутаты Госсовета Крыма ранее в этот день единогласно поддержали поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранных политиков и бизнесменов, совершивших недружественные действия в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента республики.

31 марта стало известно, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

Стоимость квартиры Зеленских в престижном доме в Ялте составляет примерно 75 млн рублей, рассказала «Известиям» риелтор Юлия Горак. Жилой комплекс, в котором находится недвижимость, считается одним из самых престижных в городе.

29 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в республике имеют президент Украины, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

15 марта Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальный для наложения ареста и изъятия в пользу РФ.

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».

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