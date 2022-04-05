Недостроенный сахарный завод под Тамбовом признают банкротом

В суд с иском о самобанкротстве обратился инвестор недостроенного сахарного завода ООО «Тамбовская сахарная компания». Сумма требований — 15,9 млрд рублей. Пока Арбитраж Тамбовской области не принял заявление к производству.

ИА «Абирег» уточняет, что в конце марта у завода сменился собственник. ООО «Рассвет-Тамбов» обратилось в ФАС с просьбой о приобретении 73,9% ТСКР и 100% ООО «Тамбовсахаринвест», которое и владело этой долей в ТСК. С декабря 2016 года и до недавнего времени «Тамбовсахаринвест» принадлежал Вадиму Антонову.

24 марта «Рассвет-Тамбов» стал владельцем 73,9% долей ТСК и 100% «Тамбовсахаринвеста». Оставшаяся доля в ТСК принадлежит региональному предприятию «Тамбовская управляющая компания».

В заявлении в суд о самобанкротстве в качестве кредитора указано краснодарское АО «Рассвет».

Мордовский сахарный завод начали строить в 2008 году. Тогда же создали и Тамбовскую сахарную компанию для реализации инвестпроекта. 25,1% принадлежал региональным властям, а остальной долей владело ООО «Сахар Черноземья».

Проект финансировался за счет средств Россельхозбанка и собственных вложений. Однако через несколько лет строительство завода заморозили из-за недостатка средств. В проект вложили более 10 млрд рублей.