На замену сетей водоснабжения в Симферополе потратят 1,2 млрд рублей

В Симферополе в 2022 году планируют поменять 10 км сетей водоснабжения. Стоимость обновления коммуникаций оценивается в 1,2 млрд рублей.

По данным на весну 2020 года, потери воды в сетях Симферополя достигали 55%. В 2021 году в городе обновили около 30 км труб. Таким образом, потери воды снизились на 15 тыс. куб. м, или на 18,5%. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

По словам премьер-министра Республики Крым Юрия Гоцанюка, в 2022 году потери воды сократятся на 11 тыс. куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области к 2024 году построят новый хозяйственно-питьевой водопровод. Его протяженность составит 53 км. Также проект включает строительство пяти насосных станций для обеспечения водой жителей Верхнеподпольненского, Ленинского, Истоминского и Ольгинского сельских поселений.