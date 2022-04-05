Два десятка сел отрезаны от «большой земли» в Саратовской области

В Саратовской области в связи с прохождением паводка от «большой земли» отрезаны более двух десятков сел. Также зафиксированы переливы 14 низководных мостов и трех участков дорог. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

По его словам, в зону подтопления попали Дергачевский, Красноармейский, Калининский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский, Лысогорский, Аткарский и Самойловский районы. В последних трех организовано пять лодочных переправ.

В Дергачевском районе отрезанными остаются поселки Славин, Восточный, Цементный. В общей сложности в них проживают около 500 человек. Подтоплений домов не зафиксировано. В Калининском районе из-за перелива моста отрезано село Белые Ключи, где проживают семь человек.

В Новоузенском районе из-за переливов участков дороги отрезаны 15 населенных пунктов. Подтоплений домов и дворов пока нет, уточняет ИА «Взгляд-инфо». В Пугачевском районе по этой же причине ограничено движение к селам Дороговиновка и Ружьевка, в Ртищевском районе нарушено транспортное сообщение между Нестеровкой и селом Беково (Пензенская область).

4 апреля на территории региона были отмечены переливы 12 низководных мостов и двух участков дорог.