«Газпром» прекратил закачку и отбор газа в крупнейшем хранилище Германии

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище «Реден», находящемся в Германии. Об этом сообщил портал EADaily.

По данным оператора Astora, работы прекратились 1 апреля. Ранее хранилище было в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии. В начале этой недели запасы активного газа оценивались в 21 млн куб. м в сутки. При этом запасы «Реден» могут доходить до 3,9 млрд куб. м.

Подземным хранилищем «Реден» управляет Gazprom Germania. 31 марта Handelsblatt сообщило, что минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для национализации стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии». 4 апреля компания Gazprom Germania была передана под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства.

В конце марта Путин подписал указ о торговле газом со странами, которые признаны в России недружественными. Так, для приобретения газа из РФ западные государства должны открыть рублевые счета в банках России. Такое решение было принято на фоне санкций против России, которые были введены в ответ на проводимую специальную операцию.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, договоры о взаимопомощи и 24 февраля объявил начало специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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