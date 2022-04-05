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Выставку военной истории почты открыли в Орловском главпочтамте

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Филателистическую экспозицию, посвященную военной истории почты, открыли на главпочтамте Орла. Ее представил глава регионального отделения Союза филателистов России Александр Саран. Экспозиция носит название «Орловская почта в военные годы».

По словам автора экспозиции, которые приводит InfoOrel.ru, коллекция в таком полном объеме выставляется впервые. Такой класс, как история почты, в филателии считается одним из самых сложных и элитных. Особенно кропотливая работа — выявлять почтовую тематику не на территории всей страны, а в небольшом территориальном аспекте.

На выставке можно увидеть работу местной почты в годы разных войн, от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной войны. Посетители выставки смогут проследить этапы создания и прохождения писем с фронта и на фронт. Значительная часть экспозиции, например периода Великой Отечественной войны, составлена из личных писем солдата Владимира Цветкова к матери в город Орел.

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