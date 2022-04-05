Переправу закрыли из-за выхода воды на лед в Ленском районе Якутии

В Якутии закрыли ледовую переправу через реку Нюю в Ленском районе. На поверхности автозимника появилась вода.

По данным ГКУ «Управтодор РС(Я)», речь идет об участке автодороги «Мухтуя». Движение переправы ограничено для обеспечения безопасности людей и сохранности имущества. При этом для транспорта массой до 30 т открыто движение по мостовому переходу через Нюю. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Также специалисты сообщают о снижении грузоподъемности переправ на федеральной автодороге «Вилюй». С 5 апреля новые ограничения действуют на автозимниках в районе Устья и Крестяха. Решение о снижении грузоподъемности переправ Якутск — Нижний Бестях и Хандыга — Мегино-Алдан на федеральной трассе Р-504 «Колыма» будет приниматься исходя из фактических погодных условий.

Движение по ледовым переправам будет прекращено 15 апреля.