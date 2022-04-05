Эксперт оценил планы США запретить РФ выплаты по госдолгу с американских счетов

Сейчас недопущение технического дефолта России — это только проблема компетенции сотрудников Минфина. Министр финансов РФ Антон Силуанов имеет несколько вполне рабочих вариантов для решения этого вопроса. Об этом заявил «Известиям» во вторник, 5 апреля, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, комментируя сообщения СМИ о том, что США запретят РФ выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на представителя минфина США сообщило, что казначейство страны с понедельника запретит Москве производить выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Собеседник агентства утверждал, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина Штатов на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

Однако 18 марта российский Минфин сообщал, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по российским еврооблигациям в общей сумме $117,2 млн. Платежный агент, лондонский филиал Citibank, получил эти деньги.

В целом, по словам Когана, в решении Вашингтона должно учитываться мнение не только российской и американской сторон, но и инвесторов, будь то физические или юридические лица, фонды, управляющие компании.

«Для некоторых из них вложения в российский госдолг — это очень выгодная инвестиция, поскольку евробонды РФ уже около 20 лет дают очень приличную доходность, по номинальной стоимости она иногда доходила до 15% годовых в долларах», — рассказал он.

По словам аналитика, теоретически технический дефолт угрожает России с момента заморозки странами Запада и США ее золотовалютных резервов (ЗВР), но на практике есть «очевидные пути решения этих вопросов».

Коган отметил, что самый простой путь — обслуживать обязательства через полученную валюту от нефтегазовых доходов РФ. Нужно помнить, что сейчас экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, и выкупает ее Банк России, то есть «деньги у финансового менеджмента РФ» есть, подчеркнул он.

Кроме этого, есть вариант обслуживания обязательств и в рублях, но он может быть не принят инвесторами и иметь определенные проблемы с принятием и проведением платежей, хотя де-факто по евробондам российских компаний этих проблем и так масса: техдефолты юридических лиц уже становятся обыденностью, когда речь идет о займах в валюте, заключил он.

16 марта Силуанов рассказал, что у России есть средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей из-за блокировки Западом валютных резервов страны. Как отмечал министр, Запад пытается устроить в РФ искусственный дефолт.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

По данным Центробанка на 1 января 2022 года, внешний долг Российской Федерации составлял $478,2 млрд.

В то же время, по данным ЦБ, только ЗВР страны достигали $643,2 млрд в феврале. То есть их объем на треть выше, чем весь внешний долг.

Запад ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, где с середины февраля наблюдалось обострение ситуации из-за украинских обстрелов.