Иллюминацию в Мурманске отключили до следующей осени

В Мурманске над проспектом Ленина отключили иллюминацию. Это было сделано из-за увеличения продолжительности светового дня.

Во втором квартале года динамические экраны демонтируют, чтобы провести техническое обслуживание. Осенью они появятся на прежнем месте, чтобы украсить центр столицы Кольского Заполярья, пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное министерство градостроительства и благоустройства.

В ближайшее время в Мурманске начнется период белых ночей. Он продлится до 20-х чисел мая, а после начнется полярный день. Полноценная ночь наступит в Мурманске только к середине августа.

Светодиодные растяжки зажгли над проспектом Ленина 1 декабря 2021 года. В течение зимы на них появлялись изображения северного сияния, голубого водяного тигра, а также праздничных символов, приуроченных к Масленице и Празднику Севера.